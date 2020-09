Testo e video di Humans VS Apes di Briga feat. Mostro per la colonna sonora di The War – Il Pianeta Delle Scimmie (Di sabato 26 settembre 2020) Humans VS Apes di Briga feat. Mostro fa parte della colonna sonora del kolossal The War – Il Pianeta Delle Scimmie, il film di Matt Reeves uscito nelle sale nel 2017. In questo brano i due rapper si sfidano nella rappresentanza dei due mondi: Briga è la voce dello schieramento degli Umani mentre Mostro combatte per l’esercito Delle Scimmie. Il singolo è uscito per la prima volta in radio e nei digital stores ed è prodotto dal Duo Enemies. Nel videoclip, infatti, vediamo i due artisti fronteggiarsi a colpi di flow per rivendicare il proprio territorio e minacciarsi. Mostro tuona: ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 settembre 2020)VSdifa parte delladel kolossal The War – Il, il film di Matt Reeves uscito nelle sale nel 2017. In questo brano i due rapper si sfidano nella rappresentanza dei due mondi:è la voce dello schieramento degli Umani mentrecombatte per l’esercito. Il singolo è uscito per la prima volta in radio e nei digital stores ed è prodotto dal Duo Enemies. Nelclip, infatti, vediamo i due artisti fronteggiarsi a colpi di flow per rivendicare il proprio territorio e minacciarsi.tuona: ...

team_world : Intenso, sincero ed emozionante. Come il testo, come la melodia, come Zayn. Il video ufficiale di #Better è ora d… - giovannidalloli : New video by Lanfranco Palazzolo: Gli stereotipi nei libri di testo. Arriva la proposta di legge, intervista ad Ale… - maxpizzo71 : Anche in questo caso ho preso il testo di una mia canzone di poco tempo fa e l'ho recitato su una base improvvisata… - simp32atico : RT @simp32atico: Sergio Bruni Non costa niente Con testo Video Mario Ferraro - simp32atico : Sergio Bruni Non costa niente Con testo Video Mario Ferraro -

Ultime Notizie dalla rete : Testo video Video e Testo: ZAYN - "Better" Newsic Le origini del no siciliano: lo “ntz” nato nell’antica Grecia e usato ancora oggi

Un frame tratto dal film "In guerra per amore" (2016). In Sicilia per dire no basta schioccare la lingua e alzare la testa. Da dove viene questa negazione inequivocabile (per chi la conosce), condivis ...

Roma, controlli nei ‘Compro Oro’: sequestrati 60kg di oro e argento di dubbia provenienza (VIDEO)

Nell’ambito dell’attività volta al contrasto dell’abusivismo nel settore del commercio dei preziosi, gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Angela Canna ...

Un frame tratto dal film "In guerra per amore" (2016). In Sicilia per dire no basta schioccare la lingua e alzare la testa. Da dove viene questa negazione inequivocabile (per chi la conosce), condivis ...Nell’ambito dell’attività volta al contrasto dell’abusivismo nel settore del commercio dei preziosi, gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Angela Canna ...