Lorenzo Musetti trionfa al Challenger di Forlì: quanto guadagna e nuovo ranking (Di sabato 26 settembre 2020) Lorenzo Musetti conquista il suo primo titolo Challenger a Forlì, confermando quanto di buono mostrato a Roma con il terzo turno agli Internazionali BNL d’Italia. Il classe 2002 ha sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro, che invece vantava già cinque titoli Challenger e una grande esperienza sul circuito. Il talento del nativo di Carrara ha prevalso. Dalla prossima settimana, da lunedì, Musetti sarà il numero 139 della classifica mondiale (suo best ranking) grazie ai 100 punti conquistati. Il congelamento dei punti in questo senso limita un po’ la sua cavalcata verso la top-100. La cifra per il vincitore è di 12.250 euro. Il montepremi della finale del Challenger di Forlì: FINALE: €7.200 (60 ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020)conquista il suo primo titoloa Forlì, confermandodi buono mostrato a Roma con il terzo turno agli Internazionali BNL d’Italia. Il classe 2002 ha sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro, che invece vantava già cinque titolie una grande esperienza sul circuito. Il talento del nativo di Carrara ha prevalso. Dalla prossima settimana, da lunedì,sarà il numero 139 della classifica mondiale (suo best) grazie ai 100 punti conquistati. Il congelamento dei punti in questo senso limita un po’ la sua cavalcata verso la top-100. La cifra per il vincitore è di 12.250 euro. Il montepremi della finale deldi Forlì: FINALE: €7.200 (60 ...

SuperTennisTv : Lorenzo #Musetti mette in bacheca il 1° trofeo?? a livello #ATPChallenger! ?? È lui il campione di Forlì! #tennis… - WeAreTennisITA : TUTTO VERO? Lorenzo Musetti batte Kei Nishikori con un'altra prestazione monstre, partito dalle qualificazioni ora… - SuperTennisTv : Non svegliateci! ?? Un Lorenzo #Musetti PAZZESCO approda agli ottavi del Masters 1000 di Roma! ?? #tennis #IBI20… - shapo_fan : RT @federtennis: ?? Primo titolo #ATPChallenger per #Musetti! ?? ? Lorenzo è il campione degli Internazionali di Tennis Città di Forlì! ? #… - Leonard40959202 : Challenger di Forlì, vince Lorenzo Musetti. -