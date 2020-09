Le regole anti contagio fanno infuriare la cliente di un minimarket, quando viene richiamata dal personale lei reagisce così: il video (Di venerdì 25 settembre 2020) Le hanno solo chiesto di seguire il percorso differenziato per evitare il rischio di contagi. La cliente del negozio alimentari di Lingfield ripresa nel video delle telecamere a circuito chiuso, non ha preso bene le richieste del personale del minimarket ed è letteralmente esplosa in un attacco d’ira e ha iniziato a distruggere tutto quelle le è capitato a tiro, accanendosi in particolare contro lo scaffale dei vini. Le immagini, che risalgono a qualche settimana fa, sono state diffuse in seguito all’appello dei rivenditori britannici, che chiedono protezione legale a tutela dei lavoratori, dopo che il governo ha varato misure più restrittive per i contenimento del virus. L'articolo Le regole anti contagio fanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Le hanno solo chiesto di seguire il percorso differenziato per evitare il rischio di contagi. Ladel negozio alimentari di Lingfield ripresa neldelle telecamere a circuito chiuso, non ha preso bene le richieste deldeled è letteralmente esplosa in un attacco d’ira e ha iniziato a distruggere tutto quelle le è capitato a tiro, accanendosi in particolare contro lo scaffale dei vini. Le immagini, che risalgono a qualche settimana fa, sono state diffuse in seguito all’appello dei rivenditori britannici, che chiedono protezione legale a tutela dei lavoratori, dopo che il governo ha varato misure più restrittive per i contenimento del virus. L'articolo Le...

Nelle ultime 24 ore più di 16.000 casi di Covid-19 registrati in Francia: il premier preoccupato annuncia possibilità di nuovo lockdown. I casi di Coronavirus in Francia non accennano a diminuire e cr ...

Troppo costoso il protocollo anti-Covid Si scioglie la squadra dell'Alviano Doccia fredda per la cittadina umbra

AMELIA La società calcistica G.S. Alviano non giocherà il campionato. Un’altra vittima collaterale del Covid -19 che non riesce a far fronte alla mole di regole e adempimenti previsti per continuare l ...

