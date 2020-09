Empoli, Dionisi: “Venderemo cara la pelle. Obiettivi? Intanto la parte sinistra della classifica, poi…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, si prepara alla prima partita in campionato alla guida dei toscani. Il tecnico ha parlato ai media locali alla vigilia della partita di domani allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone.LE PAROLE DI Dionisicaption id="attachment 1011727" align="alignnone" width="1024" Alessio Dionisi, Getty Images/caption"Non vedevamo l’ora di iniziare, guardando il calendario si possono trovare difficoltà. Il Frosinone farà un campionato importante. Non guardiamo il passato, abbiamo voglia di giocare e far sì che il campo dica che ci siamo. Noi sappiamo che siamo pronti, adesso vogliamo che lo dica anche il campo. Sarà una stagione prettamente collegata a quella passata. Dovremo vendere cara la pelle, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Alessio, allenatore dell', si prepara alla prima partita in campionato alla guida dei toscani. Il tecnico ha parlato ai media locali alla vigiliapartita di domani allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1011727" align="alignnone" width="1024" Alessio, Getty Images/caption"Non vedevamo l’ora di iniziare, guardando il calendario si possono trovare difficoltà. Il Frosinone farà un campionato importante. Non guardiamo il passato, abbiamo voglia di giocare e far sì che il campo dica che ci siamo. Noi sappiamo che siamo pronti, adesso vogliamo che lo dica anche il campo. Sarà una stagione prettamente collegata a quella passata. Dovremo venderela, ...

Sono 23 i convocati di mister Alessio Dionisi per la gara contro il Frosinone, valida per la prima giornata della Serie BKT 2020/21, in programma domani, sabato 26 settembre 2020, alle ore 14.00.

