Milan, i convocati di Pioli per il Bodø/Glimt: out Ibra e Paquetà

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati diramati da mister Pioli per la sfida di questa sera del Milan, impegnata a San Siro contro il Bodø/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League. Out Ibra, colpito dal coronavirus, e Paquetà, dentro Kalulu. Ecco i convocati: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Laxalt.Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Díaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Castillejo, Colombo, Maldini.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati che prenderà parte a Milan-Bodø/Glimt, match valido per il terzo turno preliminare di Europa League. Oltre alle ovvie assenze di Zlatan Ibrahimovic e L ...

