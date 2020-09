Thiago Silva: il 22 settembre compie gli anni il grande difensore brasiliano (Di martedì 22 settembre 2020) È uno dei più grandi difensori di sempre, un campione che ancora oggi è sulla cresta dell’onda e che non ha perso la voglia di tagliare tanti altri traguardi e di vincere. Thiago Silva è nato il 22 settembre 1984 a Rio de Janeiro e a 36 anni compiuti si è lanciato da poche settimane in un’altra importante esperienza professionale, essendosi trasferito al Chelsea a parametro zero. Campione d’Italia con il Milan nel 2010-2011, non ha mai nascosto di essere rimasto profondamente legato ai colori rossoneri. Thiago Silva comincia a giocare nel 1998 nel settore giovanile della Fluminense, dove viene schierato come mediano. Qui però non viene preso in grande considerazione, e così preferisce trasferirsi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 settembre 2020) È uno dei più grandi difensori di sempre, un campione che ancora oggi è sulla cresta dell’onda e che non ha perso la voglia di tagliare tanti altri traguardi e di vincere.è nato il 221984 a Rio de Janeiro e a 36compiuti si è lanciato da poche settimane in un’altra importante esperienza professionale, essendosi trasferito al Chelsea a parametro zero. Campione d’Italia con il Milan nel 2010-2011, non ha mai nascosto di essere rimasto profondamente legato ai colori rossoneri.comincia a giocare nel 1998 nel settore giovanile della Fluminense, dove viene schierato come mediano. Qui però non viene preso inconsiderazione, e così preferisce trasferirsi ...

Giallo585 : RT @RibaltaRossoner: 'Grandine Nera' arriva a 36: con il Milan ha totalizzato 119 presenze e 6 gol in 3 stagioni, vincendo uno scudetto ed… - max74volpato : RT @RibaltaRossoner: 'Grandine Nera' arriva a 36: con il Milan ha totalizzato 119 presenze e 6 gol in 3 stagioni, vincendo uno scudetto ed… - RibaltaRossoner : 'Grandine Nera' arriva a 36: con il Milan ha totalizzato 119 presenze e 6 gol in 3 stagioni, vincendo uno scudetto… - gheburaseye : #22settembre #auguri Cosa dire? Buon compleanno a me e... @MarcoBianchiOff @AndreaBocelli @robertosaviano #Thiago… - didier_nk : RT @UEFAcom_it: ???? Buon compleanno, Thiago Silva ???? #UCL -