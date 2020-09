In arrivo I sepolti vivi | un reportage di Gianni Rodari con le illustrazioni di Silvia Rocchi

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 22 settembre 2020) Nel 1952, più di trecento operai restarono chiusi per oltre un mese nelle viscere della miniera di zolfo più grande d’Europa, a Cabernardi e Percozzone, in provincia di Ancona. Non fu un incidente, ma una scelta: i minatori si asserragliarono sottoterra in segno di protesta contro le lettere di licenziamento inviate a ottocentosessanta di loro. Una vicenda umana e politica: I, da un’idea dello storico Ciro Saltarelli, che ripropone ilcon cui, all’epoca giornalista militante, raccontava ai lettori di “Vie nuove” quest’esperienza di lotta sindacale con la stessa sensibilità e intelligenza che lo avrebbero poi contraddistinto come scrittore per l’infanzia. La storia – che arriva nel centenario ...