Iacopo Melio batte tutti | è campione delle preferenze a Firenze

Ha ottenuto 11mila preferenze, superando politici blasonati, vicesindaci e assessori. Iacopo Melio è stato eletto come consigliere regionale e nel collegio di Firenze, dove era capolista per il Pd, è stato il debuttante più votato. Un vero e proprio trionfo, ottenuto anche grazie al potere del digitale: disabile e costretto a stare chiuso in casa con l'emergenza sanitaria, ha organizzato comizi virtuali con una rete di un centinaio di volontari, stravolgendo completamente una situazione di svantaggio. Melio da tempo combatte per i diritti civili: 28 anni, giornalista e attivista con disabilità, laurea in Scienze Politiche, fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno, è stato anche nominato dal presidente Mattarella cavaliere della ...

