30' 000 firme per “Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani”

Il popolo ticinese ha reagito positivamente a “Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani” che ha raccolto così 30'400 firme (29'000 via web, sul portale change.org e 1'133 cartacee). Queste ...

Quasi 30mila firme per "vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani"

BELLINZONA – Oggi alle 13:30 presso il Palazzo dei congressi prima della seduta del Gran Consiglio i promotori della petizione online e cartacea (Nadia Parise, Stephanie Castiglioni e Nash Pettinaroli ...

