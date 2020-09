Zazzaroni: "Bonucci? Non è mai rigore! Scorso anno gridavamo vergogna. Osimhen assurdo..." (Di lunedì 21 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Bonucci? Non è mai rigore. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo,; intervenuto Ivan, direttore del Corriere dello Sport: “? Non; mai rigore.

ilnapolionline : Ivan Zazzaroni: “Rigore Bonucci? Non c'è' - - sscalcionapoli1 : Zazzaroni: 'Rigore Bonucci? Non c'è, se Milik va all'Atletico e Morata alla Juve, vedo Dzeko alla Roma con Allegri' - apetrazzuolo : ON AIR - Zazzaroni: 'Rigore Bonucci? Non c'è, se Milik va all'Atletico e Morata alla Juve, vedo Dzeko alla Roma con… - roma_magazine : ON AIR - Zazzaroni: 'Rigore Bonucci? Non c'è, se Milik va all'Atletico e Morata alla Juve, vedo Dzeko alla Roma con… - juve_magazine : ON AIR - Zazzaroni: 'Rigore Bonucci? Non c'è, se Milik va all'Atletico e Morata alla Juve, vedo Dzeko alla Roma con… -