Uccide il figlio di 11 anni e si spara | tragedia vicino Torino | il gesto annunciato su Facebook

(Di lunedì 21 settembre 2020)nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara (). Un uomo di 47, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta perre il...

RIVARA. Claudio Baima Poma, un operaio di Rivara Canavese di 47 anni, ha sparato e ucciso il figlio di 11 anni con una pistola detenuta illegalmente. Poi si è suicidato con la stessa arma. L’omicidio- ...Un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il figlio di 11 anni. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita.Così un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il figlio di 11 anni. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita.