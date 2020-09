Contro lo spopolamento in montagna favorire gli insediamenti e ripristinare i terrazzamenti

romi_andrio : RT @tvsvizzera: Per contrastare la desertificazione del suo centro storico #Grottole, piccolo borgo vicino a #Matera, promuove il #telelavo… - tvsvizzera : Per contrastare la desertificazione del suo centro storico #Grottole, piccolo borgo vicino a #Matera, promuove il… - 20Ventiblog : Contro decrescita e spopolamento, arriva l'Erasmus delle aree interne. Da novembre partirà il progetto KiNESIS nell… - ocsecnarf1 : RT @i10comandamenti: ?? Il protagonista dell'incontro di oggi è @francoarminio, diventato il simbolo della lotta contro lo spopolamento e l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro spopolamento

OssolaNews

La conseguenza di questo disagio, prosegue Tomei, "si traduce nello spopolamento delle periferie e noi in montagna lottiamo da anni contro questo fenomeno. Servono risorse.. per i nostri figli e per i ...L'Università è arrivata davvero ad Asuni. Nel piccolo paese della Marmilla di 300 abitanti è tutto pronto per ospitare i cinque corsi universitari a distanza grazie a un accordo siglato fra l'amminist ...“Per il Sud della Provincia di Salerno occorrono misure shock contro lo spopolamento e per rilanciare lo sviluppo. Si deve partire da un grande piano di investimenti pubblici per le infrastrutture e p ...