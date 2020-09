Si fa la doccia con l’Amuchina sul treno Regionale: il video diventa virale (Di sabato 19 settembre 2020) L’igiene non è mai troppa, soprattutto di questi tempi. E’ quello che probabilmente deve aver pensato anche la persona ripresa in questo video girato da alcuni passeggeri a bordo di un treno Regionale. L’uomo nel filmato, per non correre rischi, si è letteralmente lavato con l’Amuchina disinfettante presente nel distributore automatico a bordo del treno. Il video, postato sul web, in breve tempo è diventato virale ottenendo centinaia di condivisioni e commenti. Si fa la doccia con l’Amuchina sul treno Regionale: il video diventa virale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) L’igiene non è mai troppa, soprattutto di questi tempi. E’ quello che probabilmente deve aver pensato anche la persona ripresa in questogirato da alcuni passeggeri a bordo di un. L’uomo nel filmato, per non correre rischi, si è letteralmente lavato con l’Amuchina disinfettante presente nel distributore automatico a bordo del. Il, postato sul web, in breve tempo ètoottenendo centinaia di condivisioni e commenti. Si fa lacon l’Amuchina sul: ilsu Il Corriere della Città.

