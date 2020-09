Era Tommaso Palermo in “Carabinieri”: oggi a 49 anni, dopo la malattia è diventato… [FOTO] (Di sabato 19 settembre 2020) Tommaso Palermo è stato uno dei personaggi centrali della prima stagione di Carabinieri. Il maresciallo dal carattere scontroso è riuscito a conquistare le simpatie del pubblico. Interpretato da Lorenzo Crespi, il suo ricordo è rimasto indelebile nel pubblico, grazie anche al suo fascino. Tuttavia, sono ormai passati 12 anni dalla fine della serie: vediamo ora che fine ha fatto l’attore. Carabinieri è stata una fiction italiana. Trasmessa sia su Canale 5 che su Rete 4, come è facile immaginare ruota intorno alle vicende che hanno luogo in una piccola caserma. Ambientata a Città delle Pieve, in provincia di Perugia, si discosta da altre serie di genere poliziesco, grazie ad un tono più comico e leggero. Gli autori hanno infatti pensato a Carabinieri come ad una risposta Mediaset ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 settembre 2020)è stato uno dei personaggi centrali della prima stagione di Carabinieri. Il maresciallo dal carattere scontroso è riuscito a conquistare le simpatie del pubblico. Interpretato da Lorenzo Crespi, il suo ricordo è rimasto indelebile nel pubblico, grazie anche al suo fascino. Tuttavia, sono ormai passati 12dalla fine della serie: vediamo ora che fine ha fatto l’attore. Carabinieri è stata una fiction italiana. Trasmessa sia su Canale 5 che su Rete 4, come è facile immaginare ruota intorno alle vicende che hanno luogo in una piccola caserma. Ambientata a Città delle Pieve, in provincia di Perugia, si discosta da altre serie di genere poliziesco, grazie ad un tono più comico e leggero. Gli autori hanno infatti pensato a Carabinieri come ad una risposta Mediaset ...

