Caldo, Coldiretti: finisce l’estate più bollente mai registrata in Europa (Di giovedì 17 settembre 2020) L’estate 2020 dal punto di vista climatologico si classifica come la più bollente mai registrata in Europa da 112 anni con un anomalia di addirittura 2,08 gradi rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del National Climatic Data Centre (Noaa) dai quali si evidenzia peraltro che è anche stata la terza più calda sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani, superiore di 0,92 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Anche in Italia si accentua la tendenza al surriscaldamento con l’estate che è stata di oltre mezzo grado (+0,57 gradi) più calda della media storica sulla base dell’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr. Gli effetti ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) L’estate 2020 dal punto di vista climatologico si classifica come la piùmaiinda 112 anni con un anomalia di addirittura 2,08 gradi rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazionisulla base degli ultimi dati del National Climatic Data Centre (Noaa) dai quali si evidenzia peraltro che è anche stata la terza più calda sul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani, superiore di 0,92 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Anche in Italia si accentua la tendenza al surriscaldamento con l’estate che è stata di oltre mezzo grado (+0,57 gradi) più calda della media storica sulla base dell’analisisu dati Isac Cnr. Gli effetti ...

CmccClimate : #rassegnastampa #17settembre #CronachediNapoli Temperature record, Coldiretti: il 2020 è il secondo anno più caldo… - Sestopoterecom : Isac Cnr Bologna: 2020 il 2° anno più caldo di sempre. Coldiretti: “E l’agricoltura cambia” - PoliticaNewsNow : Caldo, Coldiretti: al via raccolta delle olive in Italia - PiuValliTV : BOOM DI FUNGHI NEI BOSCHI CAMUNI Porcini, russule, cantarelli e chiodini. Dopo le piogge ed il caldo è boom di mi… - LavoroLazio_com : Caldo, Coldiretti: venerdì 18/09 al via raccolta olive in Italia Scatta in anticipo per il caldo la racco... -