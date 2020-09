Temptation Island, il primo tradimento: anticipazioni sulla prima puntata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al via la nuova edizione di Temptation Island. Il programma, arrivato alla sua nona stagione, debutta con la prima puntata stasera su Canale 5. Condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, che già l’anno scorso era subentrata nella conduzione della versione Vip, si preannuncia già un’edizione scoppiettante. Vediamo di riassumere le notizie trapelate ultimamente. anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island: ecco i protagonisti Dopo numerose stagioni targate Filippo Bisciglia, il timone di Temptation Island è passato ad Alessia Marcuzzi. Ospite a Verissimo, la conduttrice ha risposto alle domande della Toffanin, rilasciando importanti anticipazioni sulle sei coppie in ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al via la nuova edizione di. Il programma, arrivato alla sua nona stagione, debutta con lastasera su Canale 5. Condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, che già l’anno scorso era subentrata nella conduzione della versione Vip, si preannuncia già un’edizione scoppiettante. Vediamo di riassumere le notizie trapelate ultimamente.della nuova edizione di: ecco i protagonisti Dopo numerose stagioni targate Filippo Bisciglia, il timone diè passato ad Alessia Marcuzzi. Ospite a Verissimo, la conduttrice ha risposto alle domande della Toffanin, rilasciando importantisulle sei coppie in ...

