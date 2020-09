Inter | Nainggolan verso il divorzio dalla moglie Claudia | fissata l’udienza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sembra essere giunto al termine il matrimonio tra Radjae la, che in questi giorni ha annunciato anche di aver sconfitto il cancro. Come riportato dal settimanale Chi, l’udienza per ilsarebbe statanella prima metà di ottobre mentre il giocatore ha acquistato una nuova casa a Milano nella zona del “bosco verticale”, dove si trasferirà con la nuova compagna Sandra. La vita personale diè da tempo sotto i fari dei paparazzi e dopo quello che sembrava un riavvicinamento in seguito a momenti davvero complicati, il matrimonio consembra essere realmente giunto al capolinea.

MarcoBovicelli : #Nainggolan, #Giulini a @SkySport dopo l’incontro terminato ora tra #Inter e #Cagliari: “Impossibile riportarlo da… - TuttoMercatoWeb : ?? #Nainggolan, l'annuncio di #Giulini: 'Impossibile che torni al #Cagliari, l'Inter vuole tenerlo' ?? @Ale_Rimi - DiMarzio : #Cagliari, #Giulini: '#Nainggolan rimane all'#Inter, lo vogliono tenere' - bianca_caimi : RT @marifcinter: Leonardo sarebbe pronto a replicare con l'Inter l'operazione Florenzi fatta con la Roma: prestito oneroso con diritto di r… - occececco : RT @marifcinter: Leonardo sarebbe pronto a replicare con l'Inter l'operazione Florenzi fatta con la Roma: prestito oneroso con diritto di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nainggolan

Va molto di moda, da un decennio a questa parte, sminuire la nostra Serie A. “Campionato scadente”, “Non ci sono più campioni”, “Una volta sì che eravamo forti” e via discorrendo con frasi più o meno ...Il 14 settembre 2020 rimarrà per sempre un dolce ricordo per Claudia Lai: "Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!" scrive su una storia Instagram. La moglie di Nainggolan si riferisce alla b ...Buona la prima per l'Inter. Parte con una manita la marcia di avvicinamento dei nerazzurri alla nuova stagione: avversari, proprio come nella passata stagione, gli svizzeri del Lugano, travolti 5-0. A ...