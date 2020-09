Wonder Woman 1984: confermata la data di uscita italiana a gennaio (Di martedì 15 settembre 2020) Wonder Woman 1984 ha ora una data di uscita ufficiale in Italia, confermando lo spostamento al mese di gennaio. Wonder Woman 1984 ha ora una data di uscita in Italia: il 14 gennaio 2021 la seconda avventura dell'eroica Diana Prince arriverà nelle nostre sale distribuita da Warner Bros. Entertainment. Il nuovo poster riporta proprio l'appuntamento per i fan dell'iconico personaggio dei fumetti della DC, il cui debutto è stato rimandato più volte. Il film permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)ha ora unadiufficiale in Italia, confermando lo spostamento al mese diha ora unadiin Italia: il 142021 la seconda avventura dell'eroica Diana Prince arriverà nelle nostre sale distribuita da Warner Bros. Entertainment. Il nuovo poster riporta proprio l'appuntamento per i fan dell'iconico personaggio dei fumetti della DC, il cui debutto è stato rimandato più volte. Il film permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di, dove dovrà affrontare due nemici completamente ...

MangaForevernet : ? Wonder Woman 1984: slitta nuovamente l'uscita italiana ? ? - 3cinematographe : Wonder Woman 1984: l'uscita in Italia slitta al 2021! #WW84 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984 slitta al 2021 anche in Italia. Ecco la nuova data di uscita del cinecomic… - telesimo : #WarnerBrosEntertainmentItalia annuncia l’arrivo di #WonderWoman1984, l’attesissimo #film diretto da #PattyJenkins… - RBcasting : 'Wonder Woman 1984' al cinema dal 14 gennaio 2021. Diretto da Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot. Seguito d… -