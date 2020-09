moisescresp71 : Referendum: lo strano caso dei post di Salvini e Meloni pagati dal M5s - kito_mhm : Referendum: lo strano caso dei post di Salvini e Meloni pagati dal M5s - Today_it : Referendum: lo strano caso dei post di Salvini e Meloni pagati dal M5s - silvionicolini : +++Come va, tutto bene? Che strano, a una settimana dal voto per i candidati del M5S in Toscana la propaganda di… - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente #politicadacambiare #referendum sempre più strano questo defilarsi verso i risultati delle regionali e… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum strano

L'HuffPost

Probabilmente alcuni di voi l’avranno già notato sulla propria bacheca di Facebook: da diversi giorni stanno apparendo post per il referendum sul taglio del parlamentari, pubblicati dalla pagina Iovot ...Domenica prossima si vota al referendum sul taglio dei parlamentari, e il Movimento 5 Stelle, schierato per il Sì, tramite il gruppo parlamentare alla Camera finisce per sponsorizzare post creati con ...Il referendum sul taglio dei parlamentari dà vita a uno scontro generazionale: over 50 per il Sì, giovani per il No Il referendum sul taglio dei parlamentari, in programma il 20 e 21 settembre 2020, h ...