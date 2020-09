Ambiente: emergenza inquinamento nel fiume Sarno, Marevivo scrive a Mattarella [VIDEO] (Di martedì 15 settembre 2020) “Caro Presidente, il mese di agosto è stato probabilmente il più catastrofico dell’anno per il fiume Sarno, dal punto di vista dell’emergenza ambientale. Servono interventi risolutivi. Il Sarno non diventi un tema di sterile propaganda politica“: inizia così la lettera del responsabile della divisione Sarno di Marevivo Giovanni Straniero inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Caro Presidente, in piena siccità, in assenza di sorgenti d’acqua, il livello del fiume Sarno- continua la lettera- si è innalzato come se avesse piovuto incessantemente, creando una condizione sanitaria oltre il limite.Intere città continuano a sversare reflui ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) “Caro Presidente, il mese di agosto è stato probabilmente il più catastrofico dell’anno per il, dal punto di vista dell’ambientale. Servono interventi risolutivi. Ilnon diventi un tema di sterile propaganda politica“: inizia così la lettera del responsabile della divisionediGiovanni Straniero inviata al Presidente della Repubblica Sergio. “Caro Presidente, in piena siccità, in assenza di sorgenti d’acqua, il livello del- continua la lettera- si è innalzato come se avesse piovuto incessantemente, creando una condizione sanitaria oltre il limite.Intere città continuano a sversare reflui ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente emergenza Ambiente: emergenza inquinamento nel fiume Sarno, Marevivo scrive a Mattarella [VIDEO] Meteo Web EMERGENZA CINGHIALI: AL VIA LA PETIZIONE DI CIA BASILICATA

Adeguare la Legge Regionale di Basilicata n. 2/95 come previsto e sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 160 del 23.07.20) a favore della Regione Marche che ammette alla possibilità da ...

Disco verde dal Comune: un mese in più ai tavolini nelle piazze e nelle strade di Firenze

Palazzo Vecchio prorogherà di un mese il piano tavolini. Federico Gianassi, assessore allo Sviluppo economico, oggi in giunta proporrà di far slittare fino al 31 ottobre — così come prevede ...

A Cibus Forum le strategia per l’agrifood

(Rinnovabili.it) – Il tema di Cibus Forum 2020, evento phygital sull’agrifood che si è svolto a Parma, è stato “Food & beverage e Covid-19: dalla transizione alla trasformazione. Come reagire ai nuovi ...

