Fratelli Bianchi: gli assassini di Willy non vogliono l’acqua di rubinetto del carcere (Di lunedì 14 settembre 2020) Probabilmente non hanno capito la gravità della situazione e di quello che hanno fatto: gli assassini di Colleferro, pensano all’acqua del carcere Gabriele e Marco Bianchi (Fonte: web)Ci sarebbe da augurarsi vivamente che si tratti solo di una leggenda, ma stando a quanto riportato da una cronista del Messaggero, i Fratelli Bianchi, accusati insieme a due amici dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, prima di entrare per la prima volta in carcere avrebbero domandato se lì sarebbero stati costretti a bere l’acqua del rubinetto. I due Fratelli, che da tempo mostravano un aspetto aggressivo sia sui social che nelle strade della provincia romana (erano già stati denunciati per ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020) Probabilmente non hanno capito la gravità della situazione e di quello che hanno fatto: glidi Colleferro, pensano all’acqua delGabriele e Marco(Fonte: web)Ci sarebbe da augurarsi vivamente che si tratti solo di una leggenda, ma stando a quanto riportato da una cronista del Messaggero, i, accusati insieme a due amici dell’omicidio diMonteiro Duarte, prima di entrare per la prima volta inavrebbero domandato se lì sarebbero stati costretti a bere l’acqua del. I due, che da tempo mostravano un aspetto aggressivo sia sui social che nelle strade della provincia romana (erano già stati denunciati per ...

