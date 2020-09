“Siamo così liberi che addirittura la pensiamo come Sallusti sul referendum”, dice Mattia Santori (Di sabato 12 settembre 2020) Il leader delle Sardine Mattia Santori spiega la scelta del movimento di votare “No” al referendum, scelta condivisa da anche da parte del Centrodestra. “Mi trovo un po’ in imbarazzo ad essere d’accordo con Sallusti e in disaccordo con Bersani“, dice il leader delle Sardine Mattia Santori. Ma il “no” al referendum del movimento nato … L'articolo “Siamo così liberi che addirittura la pensiamo come Sallusti sul referendum”, dice Mattia Santori proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 settembre 2020) Il leader delle Sardinespiega la scelta del movimento di votare “No” al referendum, scelta condivisa da anche da parte del Centrodestra. “Mi trovo un po’ in imbarazzo ad essere d’accordo cone in disaccordo con Bersani“,il leader delle Sardine. Ma il “no” al referendum del movimento nato … L'articolo “Siamo cosìchelasul referendum”,proviene da leggilo.org.

ivanscalfarotto : Era solo un immigrato. Una frase perfettamente in linea con tutto un racconto, non viene fuori così. La donna salva… - frankgabbani : In questa estate così strana e diversa, è stato un privilegio poter girare l'Italia in tour ed essere letteralmente… - Open_gol : Hong Kong, polizia nella bufera per l’arresto brutale di una 12enne. L’Ue:«Siamo preoccupati, così si mina la liber… - Apeiron123 : @notsobutchbitch @jillsanders1991 @ValeNappi @espressionedime Stiamo semplicemente dicendo che il dogma sociale sul… - cinzia_pietro : RT @MPSkino: Siamo sicuri di lasciarla nelle mani del più pericoloso personaggio d'America?!.... Sarei più tranquillo se a gestire quest'a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo così Virginia Raffaele: «Trasformarsi, il trucco è un lungo esercizio di meditazione Corriere della Sera