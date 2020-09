Benevento | buona la prima | battuta la Reggina

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilvince il primo test stagionale con il risultato di 2-1. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i calabresi sono passati in vantaggio con Loiacono nella ripresa. In breve tempo la Strega ha ribaltato il risultato con le marcature di Moncini e Improta. Buone indicazioni da parte della squadra per Pippo Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda dei singoli. Si tratta comunque di una fase iniziale della stagione, in cui molti meccanismi devono essere oliati per presentarsi bene all'esordio in campionato