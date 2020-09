"Niente pubblico", ecco quali politici la pagheranno: torna PiazzaPulita, tutta la spocchia di Corrado Formigli (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi, giovedì 10 settembre, torna in onda PiazzaPulita, il talk-show di Corrado Formigli su La7. Sempre un grande successo in termini di share, altrettanto sempre un approfondimento politico molto schierato, in particolare contro il "fronte sovranista", in primis Matteo Salvini. E a poche ore dal via alla nuova stagione, Formigli si concede in un'intervista a Repubblica. Per il coroanvirus, Niente pubblico. "L'altro giorno sono andato nello studio per le prove, e l'ho visto senza tribune. Era più largo e arioso, sembrava un altro luogo, com'è diverso il mondo nel quale ora siamo immersi - riflette -. Privato del pubblico il rumore delle parole risuona di più assume un altro peso". Quando gli chiedono se il ... Leggi su liberoquotidiano

Gazzetta_it : Niente pubblico agli Internazionali di Roma. Veto della Regione - RitaB66743159 : RT @DavelloStefano: #Galli: “Ci troviamo in una situazione in cui le problematiche di emergenza sanitaria rimangono ma si mantengono le ele… - Fef58 : RT @DavelloStefano: #Galli: “Ci troviamo in una situazione in cui le problematiche di emergenza sanitaria rimangono ma si mantengono le ele… - DavelloStefano : #Galli: “Ci troviamo in una situazione in cui le problematiche di emergenza sanitaria rimangono ma si mantengono le… - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : Niente pubblico Niente pubblico per le gare di St. Moritz Corriere del Ticino Cantù, regole-Covid alle medie «Niente flauto e sport di squadra»

Pubblicato il regolamento dell’Istituto comprensivo Cantù 2, che comprende la “Anzani” di via Ginevrina da Fossano. Ritorno in classe per tutti lunedì 14. «Non si potrebbe garantire il distanziamento» ...

Odio, la malattia sociale che ci lascia

Due episodi molto diversi tra loro, che sarebbe sbagliato accostare, ma uniti dalle stesse parole delle vittime. Non respiriamo più. Ci toglie il fiato un’onda di violenza e di odio che sembra imposs ...

Pubblicato il regolamento dell’Istituto comprensivo Cantù 2, che comprende la “Anzani” di via Ginevrina da Fossano. Ritorno in classe per tutti lunedì 14. «Non si potrebbe garantire il distanziamento» ...Due episodi molto diversi tra loro, che sarebbe sbagliato accostare, ma uniti dalle stesse parole delle vittime. Non respiriamo più. Ci toglie il fiato un’onda di violenza e di odio che sembra imposs ...