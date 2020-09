Azzolina non vuole cambiare l’inno nazionale perché «risulta essere razzista nei confronti degli studenti stranieri» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 30 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il testo di una sua presunta dichiarazione pubblicata da TgCom24 e RaiNews. Si legge: «Azzolina, inno di Mameli nelle scuole verrà modificato. “L’attuale versione dell’Inno risulta essere razzista nei confronti degli studenti stranieri. Le modifiche saranno inclusive nei confronti delle persone LGBQT …. Il comitato tecnico scientifico firmerà l’emendamento senza problemi». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun profilo social della ministra (qui, ... Leggi su facta.news

