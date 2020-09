Soleil Sorge e Andrea Iannone, adesso parla lei: “Cercava visibilità” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non ha peli sulla lingua Soleil Sorge e, come è nel suo stile, risponde alle domande dei giornalisti di Chi e parla di quello che è successo tra lei e Andrea Iannone. I due erano stati paparazzati insieme e le foto erano uscite proprio sulla rivista diretta da Alfonso Signorini qualche settimana fa. Oggi Soleil vuole dire la sua e spiega cosa è successo. Lei e Andrea si sono incontrati per caso in Sardegna, avevano alcuni amici in comune. La Sorge ha subito notato che Andrea era molto carino e gentile con lei. “Sembrava interessato a me” dice l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ( a sua volta ex cognato di Iannone, essendo stato il fidanzato di Belen). “Ci siamo ritrovati in ... Leggi su ultimenotizieflash

IsaeChia : #SoleilSorge smentisce il flirt con #AndreaIannone: “Non c’è feeling, ho pensato fosse interessato alla visibilità”… - alessandrogn : giornali di oggi. Iannone sta con la influencer Soleil Sorge. La Ventura e la Ferragni faranno trasmissione insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge Soleil Sorge smentisce il flirt con Andrea Iannone: “Non c’è feeling, ho pensato fosse interessato alla visibilità”. Poi lancia una stilettata a Luca Onestini Isa e Chia Andrea Iannone sta con una ex del Grande Fratello Vip? Ecco chi è la presunta fiamma

Ma Andrea Iannone non stava frequentando Soleil Sorge? Questo dicevano gli ultimi pettegolezzi fino a quando, 361Magazine ha tirato fuori il nome di una ex concorrente della terza edizione del Grande ...

Andrea Iannone avvistato con Martina Hamdy del GF Vip: è amore?

Dal momento in cui Andrea Iannone si è lasciato con Giulia De Lellis non c’è giorno in cui non finisca sui giornali per qualche suo presunto flirt. Difatti in un primo momento è girata la voce di corr ...

Ma Andrea Iannone non stava frequentando Soleil Sorge? Questo dicevano gli ultimi pettegolezzi fino a quando, 361Magazine ha tirato fuori il nome di una ex concorrente della terza edizione del Grande ...Dal momento in cui Andrea Iannone si è lasciato con Giulia De Lellis non c’è giorno in cui non finisca sui giornali per qualche suo presunto flirt. Difatti in un primo momento è girata la voce di corr ...