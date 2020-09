Laura Freddi mostra la figlia Ginevra, 2 anni e mezzo: “Ma è già così grande?!” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “I baci di Ginevra sono la cosa più bella del mondo”. Laura Freddi privatissima: non ama condividere immagini di sua figlia sui social ma nelle scorse ore deve aver fatto un’eccezione. La conduttrice ed ex stellina di Non è la Rai ha stupito tutti i suoi follower che, come detto, non sono abituati a vedere scatti insieme alla figlia tanto desiderata che è nata a inizio 2018. Ma stavolta su Instagram Laura ha pubblicato un’immagine in cui appare mentre mangia in un ristorante e, girandosi verso la sua bimba, abbraccia Ginevra con un sorriso aperto che lascia trapelare tutta la sua gioia. I like e i commenti, nemmeno a dirlo sono arrivati a pioggia. “Bellissime”, “Ma e già così grande? Quanti ... Leggi su caffeinamagazine

Laura Freddi non ama condividere immagini di sua figlia sui social. La conduttrice, che dall’inizio del 2018 è mamma di Ginevra, stavolta ha però fatto un’eccezione per postare uno scatto in cui ...

