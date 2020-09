Bielorussia, lo strano caso dei dissidenti “rapiti” (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – La virtù del dubbio non alberga nella gran parte dei media internazionali. Prova ne è il caso Kolesnikova, dissidente bielorussa contro l’ultimo baffo post-sovietico Lukashenko. Nella giornata di ieri il suo rapimento era dato pressoché per certo, fatta eccezione per qualche opportuno condizionale buttato là. Stando a quanto riportato da “testimoni oculari”, il capo della campagna elettorale del già candidato non ammesso Viktor Babriko e attuale alleata di Svetlana Tikhanovskaya (principale candidata dell’opposizione alle scorse presidenziali), era stata caricata a bordo di un minibus con la scritta “Comunicazione” da persone incappucciate, portate via non si sa dove e poi scomparsa nel nulla. Rapita o arrestata? Inizialmente, mostrando più cautela, i giornali locali ... Leggi su ilprimatonazionale

Veleni, gas e una geopolitica da comprendere

Si è creato uno strano triangolo nel cuore dell’Europa tra Germania, Russia e Bielorussia. Ci sono veleni, gas e una geopolitica ancora da comprendere. Prova a farlo la professoressa Rita di Leo, doce ...

Lukašenko: Mons. Kondrusiewicz è indesiderato in Russia e Bielorussia

Per il presidente bielorusso, egli fa parte di “una lista di persone indesiderate”, comune ai due Paesi. Per lui, il metropolita sarebbe uscito dal Paese “inaspettatamente” per “ricevere particolari d ...

