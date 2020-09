Willy Monteiro, ucciso a Colleferro per aver difeso l'amico (Di lunedì 7 settembre 2020) Mario di 22 anni; Francesco di 23; Marco e Gabriele , rispettivamente di 24 e 26 anni sono i quattro ragazzi arrestati oggi dai carabinieriin relazione alla morte di Willy Monteiro Duarte , 21 anni, ... Leggi su today

Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - Corriere : La morte di Willy, dicono ora in questa cittadina di 22 mila anime a sud di Roma, è avvenuta per mano di picchiator… - Corriere : Willy ucciso a pugni da 2 fratelli. Spaccio e risse: le notti di quei ragazzi con il culto della violenza - aloisio20437414 : RT @GuidoCrosetto: Ho appena finito di leggere le cronache della morte di Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni, massacrato da altri 4 raga… - eulife65 : Omicidio Willy Monteiro: movida e arti marziali, quei ragazzi con il culto della violenza -

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro

Le sue passioni, come chiarisce nel profilo Fb traboccante di frasi spavalde e foto con pettorali e tatuaggi bene in mostra, sono sempre state kick boxing e karate. Ma Gabriele Bianchi, uno dei quattr ...A Colleferro, vicino Roma, Willy Monteiro, 21 anni, è stato ucciso a calci e pugni. Il giovane è morto durante il tragitto per raggiungere l’ospedale a seguito di una lite con più persone. Ora comment ...