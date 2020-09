Programmi TV di stasera, lunedì 7 settembre 2020. Su Tv8 in 1^Tv free la terza stagione di «Gomorra – La Serie» (Di lunedì 7 settembre 2020) Gomorra - La Serie - terza stagione Rai1, ore 20.35: Nations League: Paesi Bassi vs Italia Gli Azzurri di Mancini affrontano gli Orange, che dopo i recenti fallimenti internazionali sono all’inizio di un nuovo corso targato Ronald Koeman. Rai2, ore 21.20: Ritorno al Marigold Hotel Film di John Madden del 2015, con Bill Nighy, Judi Dench. Prodotto in Usa/GB/India. Durata: 123 minuti. Trama: In prossimità delle nozze con Sunaina, Sonny ha bisogno di trovare una nuova proprietà dal momento che nell’albergo appena restaurato è rimasta una sola stanza vuota, in predicato per essere assegnata ai nuovi arrivati in India Guy e Lavinia. Evelyn e Douglas fanno ormai parte della forza lavoro di Jaipur mentre Norman e Carol stanno negoziando per un rapporto esclusivo e Madge è combattuta tra ... Leggi su davidemaggio

