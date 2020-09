L’area del cratere “prigioniera” degli incendi: in fumo decine di ettari (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa) – Sono circa 4 gli ettari di bosco e faggeta distrutti da un rogo che si è sviluppato ieri pomeriggio, sulla vetta del monte Marzano, nel territorio ricadente nel comune di Valva. Rogo, di probabile origine dolosa, che continua a bruciare ettari di Macchia mediterranea di prestigio, sottoposta a tutela dell’Ente regionale della Riserva Naturale Protetta dei Monti Eremita Marzano-Foce Sele e Tanagro. Per domare le fiamme, mettere in sicurezza la montagna e il centro abitato della cittadina dell’Alto Sele, si è reso necessario in queste ore, anche l’intervento di un canadair antincendio, oltre che delle squadre di antincendio boschivo. Sul posto, anche i carabinieri forestali della stazione di Colliano. Drammatica anche la situazione nel comune di ... Leggi su anteprima24

Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - Dirigibilus : RT @Corriere: Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due praticano… - GranchiTatiana : RT @Corriere: Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due praticano… - LuffySab : RT @ZetemaCultura: Dal 5 al 27 settembre, l’area archeologica del Circo Massimo sarà la cornice di “???? ?????????? ???? ?????????? ??????????????”, quattro ser… - FreeNorthItaly : @Fernana48631339 @IlRuralista Il cuore della civiltà occidentale dal medioevo a questa parte non è certo la grecia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’area del Esplosione a Beirut, dopo un mese rilevati battiti tra le macerie Corriere della Sera