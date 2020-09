Tesla-Volkswagen - Elon Musk incontra Herbert Diess e prova la ID.3 (Di venerdì 4 settembre 2020) Elon Musk, nel corso di una visita di cortesia in Germania, ha incontrato lamministratore delegato della Volkswagen, Herbert Diess. Nel corso dellincontro, stando ad alcune indiscrezioni, il ceo della Tesla si sarebbe messo al volante della nuova elettrica ID.3 per effettuare un breve test drive. Indizio social. Sul profilo twitter ufficiale della Volkswagen era stato in precedenza annunciato che il jet privato di Elon Musk era decollato giovedì dallaeroporto di Braunschweig, in Bassa Sassonia, il più vicino alla sede del costruttore di Wolfsburg. Al momento, tuttavia, non vi sono informazioni circa la natura dellincontro tra i due manager. Leggi su quattroruote

