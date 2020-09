Ritorno a scuola, De Luca annuncia: ”Riapertura non consentita” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna a parlare del Ritorno a scuola ed annuncia che le condizioni non consentono la riapertura Tra dieci giorni in tutta Italia le scuole torneranno ad essere operative, dopo un’assenza dai banchi che dura da circa sei mesi. Vista la situazione dei contagi nel paese, in aumento nelle ultime settimane, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca è tornato a parlare del Ritorno a scuola. Attraverso il proprio profilo Facebook, De Luca ha dichiarato ad oggi non ci sarebbero le condizioni per tornare tra i banchi il prossimo 14 settembre. La decisione definitiva verrà presa la prossima settimana, anche se questa è una questione nazionale e non regionale. ... Leggi su bloglive

