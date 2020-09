Nocera Inferiore, l’amministrazione comunale celebra Domenico Rea (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ Amministrazione comunale di Nocera Inferiore in collaborazione con la Biblioteca R. Pucci, ha organizzato un evento in programma l’8 settembre 2020 alle ore 18.30 in piazzetta Petrosini. In occasione della ricorrenza della nascita dell’ autore nocerino, sarà presentata la riedizione del testo Pensieri della notte. All’ evento parteciperanno la figlia dello scrittore, la signora Lucia Rea e i i relatori Matteo Palumbo, docente di Letteratura dell’ Università degli Studi di Napoli e Raimondo Di Maio, editore. Gli interventi saranno coordinati da Vincenzo Salerno del DPSUM dell’ Università degli Studi di Salerno. E’ richiesta la prenotazione. L'articolo Nocera Inferiore, l’amministrazione ... Leggi su anteprima24

tvoggi : GUARDIA DI FINANZA NAPOLI: ARRESTATO UN PLURIPREGIUDICATO E SEQUESTRATA MEZZA TONNELLATA DI SIGARETTE DI CONTRABBAN… - a_tommasetti : Amici, vi aspetto stasera alle 20:00 a Nocera Inferiore. Riprendiamoci la nostra terra - Ferdi85382702 : @MarcelloLyotard @RobertoLocate14 Ricordate all'inizio, mi pare in una riunione politica, qualcuno che dice 'Nocera… -