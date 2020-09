Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi e due suoi figli, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Stando a quanto riportato da Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale dell’ospedale San Raffaele di Milano nonché medico personale di Berlusconi, l'ex Presidente del Consiglio, 83 anni, è asintomatico al Covid-19 e si trova in ottime condizioni in isolamento presso la sua residenza di Arcore. Proprio per questo, con le elezioni regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari alle porte, il leader di Forza Italia continuerà a lavorare per portare avanti la campagna elettorale del centro-destra. «Sarò presente con interviste TV e sui giornali, secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al ... Leggi su gqitalia

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - oliperla : RT @VirginiAvve: Silvio Berlusconi positivo al Covid. Tranquilli, il virus resiste pochi giorni sulla plastica. - giannettimarco : RT @lapoelkann_: SB ne hai viste di ogni e hai sempre combattuto sono certo che anche questa volta tornerai alla Grande ??. Forza Silvio ??????… -