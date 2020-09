Tiziano Ferro: “Qualcosa mi ha stretto la gola per la prima volta in vent’anni” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tiziano Ferro: “Almeno tu nell’universo a Sanremo è stata l’esperienza più strana della mia vita, mi sono bloccato e non so perché” Tiziano Ferro durante il lockdown a Los Angeles si è rimboccato le maniche e ha messo a punto un nuovo progetto discografico. L’artista durante una lunga diretta su Instagram ha prima ringraziato tutti i fan che l’hanno supportato dopo la scomparsa dell’adorato cane Beau, poi ha annunciato due importanti progetti. Il 6 novembre uscirà il docu-film “Ferro” su Amazon Prime Video e nello stesso giorno l’album di cover “Accetto Miracoli .- L’esperienza degli altri”. Un percorso a ritroso nei suoi ricordi musicali con qualche aneddoto inedito. ... Leggi su ilfattoquotidiano

