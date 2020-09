Serie A:alla 2/a subito Roma-Juve, poi Pirlo sfida il Napoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 02 SET - Un inizio scoppiettante per il prossimo campionato di Serie A: già alla seconda giornata è tempo di grandi sfide con Roma-Juventus e Inter-Fiorentina. Nella terza, Juve-Napoli ... Leggi su corrieredellosport

È stato sorteggiato il calendario della Serie A 2020-2021 che vedrà la Juventus partire per ... poi sarà attesa subito da due turni molto impegnativi: alla 2a giornata ci sarà la trasferta contro la ...