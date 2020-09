Alitalia monta il motore più potente del mondo sul suo Boeing 777: un mostro da 9 tonnellate che detiene il record di spinta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alitalia ha installato il motore più potente dell’aviazione civile sul proprio Boeing 777. Si tratta del General Electric GE90 che detiene il record per la massima spinta, ha un diametro di 3 metri ed è composto da 22 pale da 1 metro e pesa 9 tonnellate. L'articolo Alitalia monta il motore più potente del mondo sul suo Boeing 777: un mostro da 9 tonnellate che detiene il record di spinta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

AlatiGiulio : @Loops40994697 @Renzo_Pisu @GFI65 @UGambini @JorioAntonio @scureggione @cavendish945 @ValerioMBonelli @Singlengine1… - ddibagno : Alitalia monta il motore più potente al mondo sul suo Boeing 777: ecco come è stato installato - marcopazzanese : Alitalia monta il motore più potente al mondo sul suo Boeing 777: ecco come è stato installato - Moixus1970 : RT @DavideTedesco74: Alitalia monta il motore più potente al mondo sul suo Boeing 777: ecco come è stato installato. Un nuovo motore è stat… - lillydessi : Alitalia monta il motore più potente al mondo sul suo Boeing 777: ecco come è stato installato -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia monta Alitalia monta il motore più potente del mondo sul suo Boeing 777: un mostro da 9 tonnellate che detiene il… Il Fatto Quotidiano Alitalia, ecco come si monta un motore su un Boeing 777

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...