Una lettera mi ha fatto capire cos’è davvero la scuola e quello che il virus ha tolto ai miei figli (Di martedì 1 settembre 2020) Giorni strani quelli passati ad agosto in ufficio, con momenti di picco in cui sembra di essere in pieno delirio e altri lunghi, lunghissimi, di noia mortale. È in uno di questi che mi sono ritrovato a girellare sul web imbattendomi in una foto pubblicata da un’amica. No, non era l’ennesima immagine di una vacanza e nemmeno un qualunque meme in tema movide, mascherine, ragazzi discotecari o immunologi da social network, ma una lettera; un testo breve, brevissimo e scritto a mano. Cara Beatrice, con questa lettera la scuola media Quintino di Vona ti dà il benvenuto. Ci aspetta un anno ricco di nuove esperienze, amicizie e sfide, saremo felici di viverle insieme a te.Se vuoi, potrai portare la spilla il primo giorno di scuola. A prestoLa dirigente e gli insegnanti E in fondo, tonda, arancione e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Una lettera Scoprì una lettera autografa di Galileo: docente cagliaritano premiato dai fisici SardiniaPost Scoprì una lettera di Galilei, prestigioso premio per il docente cagliaritano Camerota

Ha fatto conoscere al mondo una lettera autografa di Galileo Galilei. E per questo Michele Camerota, docente dell'ateneo di Cagliari, riceverà un prestigioso riconoscimento dalla Sif, Società italiana ...

Federico Zampaglione fa l'indovinello sulla canzone. Ecco perché

Segnate tre lettere: F.T.V. Di cosa si tratta? Semplice, sono le iniziali del titolo della nuova canzone di Tiromancino (alias Federico Zampaglione). Il nuovo brano, che uscirà a settembre, sarà una b ...

