Emissioni Usa - I giudici stoppano Trump sul congelamento delle multe (Di martedì 1 settembre 2020) Negli Usa torna d'attualità la querelle sulle Emissioni delle auto, con lo stop, da parte di una corte d'appello, al congelamento delle sanzioni deciso dall'amministrazione Trump. La Casa Bianca, contraria alle politiche ambientaliste avviate durante la presidenza Obama, aveva infatti disposto una moratoria per i costruttori che superano i limiti determinati dall'Nhtsa (l'agenzia di Stato che fa parte del dipartimento dei Trasporti), ma i giudici hanno ribaltato la situazione contestando le tempistiche delle nuove direttive.Un balzo per le penalità. Nel luglio del 2019, Trump si era opposto a un adeguamento all'inflazione delle penalità previste in caso di sforamento degli standard, che quasi triplicava ... Leggi su quattroruote

Negli Usa torna d'attualità la querelle sulle emissioni delle auto, con lo stop, da parte di una corte d'appello, al congelamento delle sanzioni deciso dall'amministrazione Trump. La Casa Bianca, cont ...

USA: via libera alla perforazione nelle foreste nazionali

(Rinnovabili.it) – L’amministrazione Trump ha presentato ieri una proposta di legge che renderebbe più facile consentire le operazioni di perforazione nelle foreste nazionali per l’estrazione di petro ...

Negli Usa torna d'attualità la querelle sulle emissioni delle auto, con lo stop, da parte di una corte d'appello, al congelamento delle sanzioni deciso dall'amministrazione Trump. La Casa Bianca, cont ...