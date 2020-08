Tour de France 2020: vince Caleb la terza tappa (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi 31 Agosto alle ore 14:00 si è disputata la terza tappa del Tour de France 2020, ricca di sorprese e di rigidi controlli sanitari. La terza tappa è stata vinta da Caleb, mentre Alaphilippe resta solamente in maglia gialla. Tanti gli infortuni e le cadute in queste prime tappe, che non sta deludendo le aspettative. Leggi anche: Tour de France 2020: Alaphilippe vince la seconda tappa. Tour de France 2020: la terza tappa Il corridore australiano Caleb Ewan ha vinto in volata alla terza tappa ... Leggi su sport.periodicodaily

