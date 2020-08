Russia, sorelle di 3 e 10 anni lo accusano di molestie: 48enne stuprato e ucciso su ordine dei genitori. Ma le bambine avevano inventato tutto (Di lunedì 31 agosto 2020) bambine lo accusano di molestie: stuprato e ucciso su ordine dei genitori È stato stuprato e ucciso per ordine dei genitori di due bambine che lo avevano ingiustamente accusato di molestie: è quanto accaduto in Russia a un uomo di 48 anni. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, l’unica colpa di Dmitry Chikvarkin, questo il nome della vittima, è stata quella di fare un favore a una sua amica, accompagnando a casa due bambine di 3 e 10 anni. Una volta rientrate nella loro abitazione, però, le ragazzine avrebbero deciso di raccontare “per ... Leggi su tpi

FabioMedina2019 : @DiegoFusaro Raccontaci della Russia e le sue sorelle... - StefanoStefi282 : SA BENE QUELLO HE STANNO PASSANDO I FRATELLI E LE SORELLE IN RUSSIA (SALMO 37:18) . SENZA DUBBIO IL NOSTRO AMOREV… - Mikhail86125014 : @CdT_Online La NATO in Bielorussia non passerà! Lukashenko è il legittimo presidente. Russia e Bielorussia sorelle inseparabili ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Russia sorelle Bambine lo accusano di molestie: stuprato e ucciso su ordine dei genitori TPI