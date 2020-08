Federico Fashion Style la compagna e la figlia positive al Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) La compagna Letizia e la figlia di Federico Fashion Style sono risultate positive al Covid. Nei giorni scorsi, la compagna del parrucchiere aveva detto di non sentirsi molto bene. Il risultato del tampone era quasi scontato visto che anche l’hair stylist è risultato positivo al test. «Sia io che Sophie siamo risultate positive». Attraverso una storia su Instagram Letizia, la compagna di Federico Fashion Style, ha comunicato di essere positiva al Covid insieme alla figlia la piccola Sophie Maelle. Fortunatamente, stando a quanto racconta la madre, la bimba sembra essere asintomatica. Il primo ad essere risultato ... Leggi su people24.myblog

Anche la figlia e la compagna di Federico Fashion Style, l’hairstylist di Anzio famoso per il suo estro e la sua simpatia, sono risultate positivo al Covid 19. L’esito del tampone è arrivato in queste ...Il noto hair stylist Federico Fashion Style recentemente aveva annunciato di essere risultato positivo al tampone per il covid 19, affrontando questo momento difficile. Di recente l’uomo era stato in ...