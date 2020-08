Coronavirus, ultime notizie – Speranza: «Preoccupazione per i giovani». Conte: «Massima priorità al rientro a scuola». Tre calciatori positivi nell’Atalanta (Di lunedì 31 agosto 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 996 nuovi contagi in 24 ore, sei i morti. Campania di nuovo prima regione – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia diminuiscono i nuovi contagi (con meno tamponi): +135 (ieri +235). Due i decessiPer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University Mappa Covid-19 (31 agosto 2020)Oltre 25 milioni i casi di Coronavirus diagnosticati nel mondo secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Quasi 6 milioni i casi di negli Stati Uniti. ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Anche il proprietario del Sottovento è risultato positivo al #Covid19 - RaiNews : L'India ha registrato 78.512 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, confermando la crescita della curva dei… - Angela23763271 : RT @fanpage: 'La temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata, direi a 37,1, per entrare in aula' https://t.… - jacopogiliberto : RT @fanpage: 'La temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata, direi a 37,1, per entrare in aula' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie, approvate linee guida per i trasporti: capienza massima all’80% Fanpage.it Alunni e dipendenti positivi: la scuola di Roma Nord rimanda l’apertura. Nei licei corsa ai banchi monoposto

Casi di positività al Coronavirus sia tra gli alunni che tra le fila del personale scolastico: così il Saint George's, il primo istituto internazionale britannico di Roma, ha rimandato il primo giorno ...

Pierluigi Diaco ritorna in onda? Colpo di scena sulla sospensione di Io e Te

Continuano i colpi di scena sul programma di Pierluigi Diaco Io e Te. Se durante la giornata di ieri, aveva fatto il giro dei siti e dei giornali la sospensione di Io e Te dopo che una persona del squ ...

Casi di positività al Coronavirus sia tra gli alunni che tra le fila del personale scolastico: così il Saint George's, il primo istituto internazionale britannico di Roma, ha rimandato il primo giorno ...Continuano i colpi di scena sul programma di Pierluigi Diaco Io e Te. Se durante la giornata di ieri, aveva fatto il giro dei siti e dei giornali la sospensione di Io e Te dopo che una persona del squ ...