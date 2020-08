Lo straordinario e l’estasi, Venezia 77 è anche in realtà virtuale (Di sabato 29 agosto 2020) anche quest’anno la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia darà ampio spazio alla realtà virtuale. Sebbene non vi sia un luogo fisico dedicato alla fruizione dei contenuti, come fu l’isola Veneziana del Lazzaretto Vecchio per le precedenti edizioni a partire dal 2016, il numero dei lavori presentati aumenta includendo 24 paesi per un totale di 44 progetti. «Venice VR Expanded», questo il nuovo titolo per la sezione, sarà infatti fruibile interamente online, o nelle sedi di alcune istituzioni … Continua L'articolo Lo straordinario e l’estasi, Venezia 77 è anche in realtà virtuale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

