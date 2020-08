LIVE - Triangolare, Napoli-Aquila 9-0 (1', 3', 8' Osimhen, 6' Mertens, 17', 28' Lozano, 20' Ghoulam, 22', 30' Insigne): che esordio per il nigeriano! (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE30' - GOOOOOOL DEL Napoli! Insigne! Azione veloce del Napoli con Lozano che scambia con Mertens, poi il messicano va dentro per Insigne che a porta vuota non può sbagliare!2 ... Leggi su tuttonapoli

_SiGonfiaLaRete : #NapoliLAquila 10-0: doppiette anche per #Mertens e #Insigne - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: LIVE - #NapoliLAquila 8-0, doppietta per #Lozano - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #NapoliLAquila 8-0, doppietta per #Lozano - infoitsport : Napoli, il triangolare live: L'Aquila-Napoli 0-4, subito tripletta di Osimhen - infoitsport : LIVE - Triangolare Napoli, Castel di Sangro, L'Aquila: Allan, Mario Rui e Fabian out -