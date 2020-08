Dagospia rivela: “Berlusconi in paranoia per il Covid, ha lasciato in fretta la Sardegna” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Sardegna si è rivelato essere attualmente uno dei maggiori focolai di coronavirus del nostro Paese. La notizia del Billionaire e del rischio contagio ha spaventato molti, tra questi, come riporta Dagospia, anche l’ex Premier SIlvio Berlusconi “Silvio è comunque andato in paranoia e il 16 agosto ha lasciato in fretta e furia Villa Certosa in direzione di Arcore”. Berlusconi si sarebbe spaventato avendo avuto un incontro con Flavio Briatore, attualmente ricoverato al San Raffaele, durante le sue vacanze in Sardegna. Il video che circola sull’incontro, sarebbe però stato ripreso prima di Ferragosto e delle feste a rischio Covid, ma questo non è bastato a tranquillizzare Berlusconi che, come riportato dall’Ansa si sarebbe ... Leggi su ilnapolista

napolista : Dagospia rivela: “#Berlusconi in paranoia per il #Covid ha lasciato in fretta la Sardegna” L’ex Premier in ansia p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia rivela Dagospia rivela: "Berlusconi in paranoia per il Covid ha lasciato in fretta la Sardegna" IlNapolista faizan ahmad najar 3

Faizan Ahmad Najar è l’esempio lampante del detto “fare di necessità virtù”; Il 12enne proveniente dal Kashmir, nell’India settentrionale, ha una condizione congenita di esadattilia, una malformazione ...

Frutta e verdura durano poco? Ora non più: scoperto il trucco "miracoloso" per mantenerle a lungo anche in frigo

La frutta e la verdura durano poco? Non più. Ecco il trucco per farle durare più a lungo. Secondo una mamma australiana citata da Dagospia l'aceto sarebbe miracoloso: “Riempite il lavello di acqua e a ...

Faizan Ahmad Najar è l’esempio lampante del detto “fare di necessità virtù”; Il 12enne proveniente dal Kashmir, nell’India settentrionale, ha una condizione congenita di esadattilia, una malformazione ...La frutta e la verdura durano poco? Non più. Ecco il trucco per farle durare più a lungo. Secondo una mamma australiana citata da Dagospia l'aceto sarebbe miracoloso: “Riempite il lavello di acqua e a ...