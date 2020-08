Spacciano una partita di tre anni fa per la finale di Champions e 11 mila persone la guardano [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Si saranno chiesti ‘perché non gioca Neuer?’ o ‘il Bayern ha ricomprato Ribery?’ gli 11 mila che si sono collegati in streaming per assistere alla finale di Champions. Colpa di un link sbagliato, che rimandava ad una gara tra Bayern Monaco e PSG del dicembre 2017, valevole per la fase a gironi e terminata con la vittoria dei bavaresi per 3-1. I tedeschi hanno vinto 1-0, quindi il risultato non cambia, ma qualche dubbio sarà venuto ai malcapitati quando in campo hanno visto Buffon, Dani Alves e Rabiot o che c’erano più persone allo stadio che davanti al PC. Eppure per diversi minuti chi guardava la partita non si è accorto dell’errore clamoroso e i francesi che al 70° hanno visto il punteggio di 3-1 avranno abbandonato le speranze. ... Leggi su calcioweb.eu

COLTIVA PIANTE DI MARIJUANA NEL TERRAZZO DI CASA, DENUNCIATO A BUONCONVENTO

di Federico Malavasi Iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza i dettagli del piano studiato dalla giunta per il futuro dei giardini del Grattacielo. Incassato il successo delle due serata di music ...I carabinieri di Montalcino, nella giornata di venerdì, impegnati in servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di u ...