Ronaldo consiglia il Real Madrid: “Meglio prendere Mbappé piuttosto che Neymar perché…” (Di domenica 23 agosto 2020) Il Real Madrid sogna sempre in grande e dopo aver detto addio a Cristiano Ronaldo sperava di aver trovato il grande sostituto in Hazard. Il belga , però, alla sua prima stagione in maglia blancos ha avuto diversi problemi fisici oltre ad aver dovuto affrontare le incertezze legate al coronavirus. Ecco perché la dirigenza madrilena non ha messo da parte l'idea di un altro grandissimo acquisto per le prossime annate. Neymar e Mbappé sono due dei nomi sempre caldi nell'ambiente madrileno. A consigliare la sua ex squadra è stato Ronaldo, il Fenomeno, intervenuto via conferenza streaming ad un evento organizzato da Santander.Ronaldo: "Il Real Madrid prenda Mbappé e non Neymar"caption ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ronaldo consiglia il Real Madrid: 'Meglio prendere Mbappé piuttosto che Neymar perché...' - - infoitsport : Calciomercato Juventus, Ronaldo consiglia Benzema ai bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo consiglia Calciomercato Juventus, Ronaldo consiglia Benzema ai bianconeri tuttocalcionews In Spagna – Lautaro è tra i primi tre obiettivi di Koeman: “Il problema è il costo”

Anche il quotidiano spagnolo El Desmarque scrive che l’argentino è tra i primi tre nomi che Koemen avrebbe fatto per il mercato della prossima stagione. Tuttavia, il club di Bartomeu non vuole privars ...

L'OPINIONE DI UN ELETTORE DELUSO: Meno peggio o l'eccellenza

Soprattutto il meno peggio, il nostro Ronaldo.....valdostano, residente in Canavese, ex Presidente dell'Ordine degli architetti della nostra Regione, che nel comunicare la sua candidatura al Consiglio ...

Anche il quotidiano spagnolo El Desmarque scrive che l’argentino è tra i primi tre nomi che Koemen avrebbe fatto per il mercato della prossima stagione. Tuttavia, il club di Bartomeu non vuole privars ...Soprattutto il meno peggio, il nostro Ronaldo.....valdostano, residente in Canavese, ex Presidente dell'Ordine degli architetti della nostra Regione, che nel comunicare la sua candidatura al Consiglio ...