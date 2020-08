Coronavirus in Campania: 138 positivi. De Luca: Test rapidi per chi parte dalla Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 138 nuovi positivi. De Luca lancia un appello al ministro Speranza: ” Subito Test rapidi alle partenze della Sardegna”. In Campania risale il trend dei contagi. L’ultimo bollettino registra 138 nuovi casi di Coronavirus, di cui 29 provenienti da estero o contatti di … Leggi su 2anews

